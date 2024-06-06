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- ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
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商品詳細
亡母の遺品です。１回だけ、お花を飾った時があったのを覚えています。お祝いで大きな花束をいただいたときです。しかし、うちの玄関には大きすぎて、不釣り合いだったのを覚えています。高さは35cmですが、直径が27.5cmの広さなので、大量の花を飾ると立派だと思います。いつ入手したのかは不明ですが、木箱の留め金や外側が古くなっているので、相当古い物です。大勢の人が集まる所でお花を生けるのに適していると思います。木箱にきっちり収納できます。都内目黒区に取りにいらしていただければ、26500円に値下げいたしますので、ご連絡ください。
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http://narcologia.ru/goods/browse526691.html
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