  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
商品番号 E58939960341
商品名

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 12,390 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

亡母の遺品です。１回だけ、お花を飾った時があったのを覚えています。お祝いで大きな花束をいただいたときです。しかし、うちの玄関には大きすぎて、不釣り合いだったのを覚えています。高さは35cmですが、直径が27.5cmの広さなので、大量の花を飾ると立派だと思います。いつ入手したのかは不明ですが、木箱の留め金や外側が古くなっているので、相当古い物です。大勢の人が集まる所でお花を生けるのに適していると思います。木箱にきっちり収納できます。都内目黒区に取りにいらしていただければ、26500円に値下げいたしますので、ご連絡ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming421892.html
http://narcologia.ru/goods/browse526691.html
http://narcologia.ru/goods/moisture458769.html

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5 ...

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5 ...

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5 ...

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5 ...

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5 ...

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
イズヤオンライン | Bohemia glass 金彩 大花瓶

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5 ...

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアグラス　花瓶　チェコスロバキア　未使用

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアグラス　花瓶　チェコスロバキア　未使用 | フリマアプリ ラクマ

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
花瓶 ボヘミアグラス 大型 ボヘミアンガラス 赤 金彩 チェコスロバキア-

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
ボヘミアグラス　花瓶　チェコスロバキア　未使用

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
チェコスロバキア 花瓶のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の ...

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
花瓶 ボヘミアグラス 大型 ボヘミアンガラス 赤 金彩 チェコスロバキア-

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
花瓶 ボヘミアグラス 大型 ボヘミアンガラス 赤 金彩 チェコスロバキア-

ボヘミアングラス大、大花瓶、チェコスロバキア製、高さ35cm、直径27.5cm
花瓶 ボヘミアグラス 大型 ボヘミアンガラス 赤 金彩 チェコスロバキア-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru