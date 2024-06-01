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木彫りの熊　鮭を食べる親子　木製　アイヌ　工芸品　レトロ　ビンテージ　大型
商品番号 F52396766015
商品名

木彫りの熊　鮭を食べる親子　木製　アイヌ　工芸品　レトロ　ビンテージ　大型
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ32cm底面29×16cm結構大きいです。サイズの参考にワインボトルとメジャーと並べて撮影しました。とはいえ、昭和のレガシーには巨大なものが多いので…フツーにデカいくらいのレベルです。かわいい子熊にシャケを獲ってあげたんだね^^という、親子のごはん風景がモチーフになっています。半月形の土台で、クマの動きもよいです。蒐集したクマを整理中です。ホッケーのトロフィーになったクマ、カナダのクマなどいくつか出品済みですのでよかったら覗いていってください＾＾種類···彫像・胸像素材···木製テイスト···和風高さ···20～29.9cm
http://narcologia.ru/goods/browse396691.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming914092.html
http://narcologia.ru/goods/approximate435520.html
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