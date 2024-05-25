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- 【緑水晶】グリーンクォーツ水晶クラスター1
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商品詳細
【緑水晶】 グリーンクォーツ水晶クラスター 台座付きサイズ 縦10.5mm横9.0mm 奥行き8.0mm重さ 本体579gコレクションが増えすぎた為出品致します。台座もお付け致します。細かい結晶がありますので触る際は注意して下さい。庭園水晶ガーデンクォーツ天然石パワーストーン
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