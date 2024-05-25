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【緑水晶】グリーンクォーツ水晶クラスター1
商品番号 L95638569848
商品名

【緑水晶】グリーンクォーツ水晶クラスター1
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【緑水晶】　グリーンクォーツ水晶クラスター　台座付きサイズ　縦10.5mm横9.0mm　奥行き8.0mm重さ　　本体579gコレクションが増えすぎた為出品致します。台座もお付け致します。細かい結晶がありますので触る際は注意して下さい。庭園水晶ガーデンクォーツ天然石パワーストーン
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