新品 波佐見焼 有田焼 手描き おしゃれ 和山 ティーカップ マグカップ ２個

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\\ご覧頂きましてありがとうございますm(__)m/【匿名発送】新品未使用【価格について】 他の商品と複数ご購入の場合、おまとめ割り致します。【波佐見焼】ティーカップ２客サイズ（約）ティーカップ口径：8.５cm取手からの長さ：12cm高さ：9.５cm波佐見焼の職人さんが巧みな技法で、一つ一つ手描きで丁寧に造られたとてもおしゃれで可愛いティーカップを出品致します。【波佐見焼】 江戸時代初期から今日まで約400年を誇り、和食器の出荷領は、国内全体の約13%に及び、全国でも第3位の実績があります。 庶民の器として誕生した波佐見焼は、長い歴史の中で、職人さんの伝統の技と、それを伝承する心は、職人さんから職人さんへと受け継がれています。日常暮らし お皿 プレゼントお祝いギフト夫婦茶碗飯椀天然木スープカップサラダボウル漆器漆塗り味噌汁椀味噌汁碗味噌汁茶碗お椀めしわん木工工芸品民芸品ご飯茶碗お椀お茶碗北欧、暮らしの道具店無印良品スタジオエム白山陶器北欧くらしの道具お家カフェリンネルキナリノ九谷焼信楽焼美濃焼よしざわ窯クラスカクウネルインスタグラムくるみの木有田焼波佐見焼萩焼美濃焼備前焼瀬戸焼伊万里焼和食器がお好きな人へ。送料と出品手数料がかかりますので、リピーターの方、複数割り以外のお値下げはご容赦ください。#波佐見焼#有田焼#陶器#マグカップ#ビッグマグ#フラワーボール#一輪花#おしゃれ#モダン#可愛い#花柄