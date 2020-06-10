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帖佐美行「白鳳凰」
商品番号 C86341868533
商品名

帖佐美行「白鳳凰」
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

帖佐美行文化勲章受章彫金「白鳳凰」彫金「白鳳凰」知り合いの会社の創立60周年記念で頂いたものになります。素材は銀のようですが詳しくは分かりません。
http://narcologia.ru/goods/cotton341461.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful73051.html
http://narcologia.ru/goods/Adder305975.html
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