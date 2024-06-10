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- 日本の夏…水うちわ アザミ(紫壇の台座付き)
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商品詳細
水うちわアザミ(飾り用の台座付き)粋なギフトとして、いかがでしょうか？水に浸けて涼を味わう…ほのかな涼しさが、ほってた体を癒してくれます。なにより風情を感じる日本人の知恵…日本古来の伝統工芸、岐阜の名産、家田紙工さんの水うちわ。紫壇の台座が付属しております。◼️サイズ:約34,5×17センチ◼️箱サイズ:38×21×3センチ◼️素材:竹、美濃手漉き和紙(雁皮紙)天然ニステイスト...和風主な素材...紙製(和紙)
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