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花瓶　花器　ガラス　黒木国昭作
商品番号 N63246850286
商品名

花瓶　花器　ガラス　黒木国昭作
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 12,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒木国昭の作品の金彩琳派です。水色が美しいガラス花瓶です。頂き物で、親戚の家で未使用のまま保管されていました。活用してくださる方がいらっしゃいましたら幸いです。割れ物なので、梱包材を追加して発送させて頂きます。価格は随時見直していく予定です。カテゴリ···花瓶主な素材···ガラス
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