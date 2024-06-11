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当時物　阪神タイガース　キャップ 昭和 レトロ 野球
商品番号 J85265560906
商品名

当時物　阪神タイガース　キャップ 昭和 レトロ 野球
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 4,284 円
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商品詳細

90年代当時物昭和阪神タイガースピンストライプベースボールキャップヴィンテージ品ですが内タグを見ての通り美品で大きなダメージもなく良好です。
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