ポールスミス Paul Smith シルク　ストライプ ハイブランド　結婚式

ご覧頂き、ありがとうございます。初見様は必ずプロフィール欄をご確認下さい。＜商品詳細＞◯特徴ストライプ柄が特徴的で、裏側も美しい柄です。上品な印象でパーティー・結婚式などの場面でお使いいただけます。◯サイズ大剣：8.5cm長さ：146cm＜状態＞【】N：新品・未使用【】S：新品同様【●】A：美品目立った汚れや傷なし使用感：極小【】B：近くで見ると傷や汚れあり使用感：普通【】C：傷や汚れあり＜特記事項＞〈その他〉ご質問等ございましたら、気軽にコメントにてお問い合わせ下さい。他にもネクタイ出品しております。→#Merchanのネクタイ#ポールスミス#PaulSmith#USED#シルク#ストライプ#ブラック#灰色#絹#レギュラー#上品#パーティー#結婚式



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