◇新品◇COACH長財布 セカンドバッグ ダブルジップ F77288 メンズ財布 ...

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ご覧頂ありがとうございます。ポケットが豊富で、整理整頓がしやすいトラベルケース♪セカンドバッグタイプのハンドルが付いて持ち運びも楽ラクです。領収書やカード類・小銭を入れてお財布としても、名刺や小物、通帳などを入れてマルチケースとしてもお使いいただける、大容量で便利なアイテムです。《ブランド》◆COACHコーチ《商品名》◆トラベルオーガナイザー《形式番号》◆F77288《カラー》◆ブラック《サイズ》◆約W：21cm×H：12cm×D：4.5cm《仕様》ダブルファスナー開閉式内側その1：ファスナーポケット×1マチ有りオープンポケット×1カード入れ×15クリアカード入れ×1オープンポケット×4内側その2：カード入れ×16札入れ×3ファスナー式小銭入れ×1オープンポケット×2◆素材：レザー《付属品》◆ケアカード、紙袋、専用箱《購入場所》アメリカシタデルコーチアウトレットこちらの商品は新品ですが、アウトレット品の性質上、細かいキズや汚れなどがある場合もございます。予めご了承ください。お互いに気持ちの良い取り引きになりますようにがんばります。よろしくお願いいたします。