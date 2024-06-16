LEMAIRE 22SS スナップボタンTシャツ ルメール

ご覧頂きありがとうございます◎詳細LEMAIREのスナップボタンオーバーサイズTシャツですCotton100%左サイドにスナップボタンがついていて開閉出来る一癖あるデザイン私は2〜3個開けてインナーを見せて着用していました天然染料でピグメント加工したガーメントダイを施しています。(大きな粒子の顔料で生地の表面を染めるピグメント加工は、糸の芯まで色が入らない染色方法でデニムのインディゴと同じような性質を持ちます。そのため、ムラ感のある独特な風合いやエイジングの過程を持っています。ガーメントダイは製品が完成した後に染める手法。)更に最後にウォッシュ加工を施しルメールらしい絶妙な色味を表現した1着に仕上げていますアームもゆったりしているので、ロンTやシャツとレイヤードして秋に着るのもおススメです◎サイズM肩幅54身幅59着丈75オーバーサイズシルエットが良い感じです◎状態5回ほど着用しその都度丁寧に手洗いしていました。元々洗い加工などもされているTシャツなので最初から着用感は多少なりともありますが洗濯機で乱雑には洗っていないので着用に支障をきたすダメージや汚れはありません。現在クローゼット整理中の為、沢山出品していきますので他のお洋服もよろしくお願いします。



LEMAIRE - LEMAIRE ルメール 22SS PRINTED T-SHIRT WITH SIDE SLIT ...



LEMAIRE - LEMAIRE ルメール 22SS PRINTED T-SHIRT WITH SIDE SLIT ...



LEMAIRE - T-SHIRT WITH SIDE SLIT(CHARCOAL) | Acacia ...



LEMAIRE(ルメール) / ダブルトレンチコート/スナップボタン/1/コットン ...



LEMAIRE (ルメール)＞ノットスカーフTシャツ】｜1er Arrondissement ...



ルメール(LEMAIRE) 2022年春夏ウィメンズ&メンズコレクション ...



LEMAIRE - LEMAIRE ルメール 22SS PRINTED T-SHIRT WITH SIDE SLIT ...



LEMAIRE（ルメール） デニムワークオーバーシャツ-



LEMAIRE(ルメール) / ダブルトレンチコート/スナップボタン/1/コットン ...



LEMAIRE - T-SHIRT WITH SIDE SLIT(BURNT ORANGE) | Acacia ONLINESTORE



LEMAIRE / ルメール】REGULAR COLLAR SS SHIRTS（シャツ／ブラウス ...



ルメール(LEMAIRE) 2022年春夏ウィメンズ&メンズコレクション ...



LEMAIRE｜ルメールの高額買い取りはモードスケープにお任せ下さい



22SS LEMAIRE ルメール サイドスリットTシャツ M www.krzysztofbialy.com



LEMAIRE/ルメール】 TWISTED BELTED PANTS（デニムパンツ・ジーンズ ...