未使用品 FACETASM 22SS MICKEY BIG TEE サイズ5

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ブランド：FASETASM(ファセッタズム)アイテム：ミッキーコラボビッグTeeサイズ表記：5カラー：BLACKサイズ詳細(cm)着丈:81身幅:69袖丈:23肩幅:62平置きでの計測になります。※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ。FACETASM22SSPRECOLLECTIONITEM人気のディズニーコラボTeeトリプルミッキープリントが印象的なFACETASM定番のBIGTEEになっております。ミッキーのプリントにはクラック加工を施しており、首元には落書き風の“FACETASM”ロゴを配置。クラック加工を施したプリントになっており着用を重ねる毎による経年変化も楽しんでいただける一枚です。こちらは新品・未使用の自宅保管品になります。※タグは紛失しております。予めご了承ください。その他ご質問等がございましたらお気軽にお声掛けください。宜しくお願い致します。FEAROFGODOFFWHITEBABYLONDesignersAriesBlackDakiniCMMNSWDNDoubletGregLaurenGUESSSportCapsulesHOMMEBOYCO.MaharishiMartinAsbjørnMartineRoseMYKITANamachekoPariaFarzanehRickOwensDRKSHDWSeverSolitudeStudiosSongForTheMuteSTAMPDFASETASMMICKYMickeyMouseファセッタズムミッキーミッキーマウスビッグTBIGTEE