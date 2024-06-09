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未使用品 FACETASM 22SS MICKEY BIG TEE サイズ5
商品番号 W95331397893
商品名

未使用品 FACETASM 22SS MICKEY BIG TEE サイズ5
ブランド名 ファセッタズム
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：FASETASM(ファセッタズム)アイテム：ミッキーコラボビッグTeeサイズ表記：5カラー：BLACKサイズ詳細(cm)着丈:81身幅:69袖丈:23肩幅:62平置きでの計測になります。※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ。FACETASM22SSPRECOLLECTIONITEM人気のディズニーコラボTeeトリプルミッキープリントが印象的なFACETASM定番のBIGTEEになっております。ミッキーのプリントにはクラック加工を施しており、首元には落書き風の“FACETASM”ロゴを配置。クラック加工を施したプリントになっており着用を重ねる毎による経年変化も楽しんでいただける一枚です。こちらは新品・未使用の自宅保管品になります。※タグは紛失しております。予めご了承ください。その他ご質問等がございましたらお気軽にお声掛けください。宜しくお願い致します。FEAROFGODOFFWHITEBABYLONDesignersAriesBlackDakiniCMMNSWDNDoubletGregLaurenGUESSSportCapsulesHOMMEBOYCO.MaharishiMartinAsbjørnMartineRoseMYKITANamachekoPariaFarzanehRickOwensDRKSHDWSeverSolitudeStudiosSongForTheMuteSTAMPDFASETASMMICKYMickeyMouseファセッタズムミッキーミッキーマウスビッグTBIGTEE
http://narcologia.ru/goods/recuperation18221.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral775632.html
http://narcologia.ru/goods/protein591334.html
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