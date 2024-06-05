【希少】TENDERLOIN × HTC × PORTER スタッズ ベルト

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ブランド：TENDERLOIN×HTC×PORTER商品名：スタッズベルトサイズ:32状態:元々ヴィンテージ加工されているため、傷や擦れ、ひび割れなどがあります。スタッズも加工され部分的に潰れていますが、欠損はありません。こちらで購入しましたが、サイズが合わないため出品させて頂きます。あくまで中古品ですので、写真で判断して下さい。神経質な方は購入をお控え下さい。トリプルネームTENDERLOINtenderloinテンダーロインてんだーろいんHTCHOLLYWOODTRADINGcompanyCO.ハリウッドトレーディングカンパニーエイチティーシーPORTERporterポーターぽーたーYOSHIDABAG吉田カバンバッグ