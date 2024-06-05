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商品詳細
ブランド：TENDERLOIN×HTC×PORTER商品名：スタッズベルトサイズ:32状態:元々ヴィンテージ加工されているため、傷や擦れ、ひび割れなどがあります。スタッズも加工され部分的に潰れていますが、欠損はありません。こちらで購入しましたが、サイズが合わないため出品させて頂きます。あくまで中古品ですので、写真で判断して下さい。神経質な方は購入をお控え下さい。トリプルネームTENDERLOINtenderloinテンダーロインてんだーろいんHTCHOLLYWOODTRADINGcompanyCO.ハリウッドトレーディングカンパニーエイチティーシーPORTERporterポーターぽーたーYOSHIDABAG吉田カバンバッグ
http://narcologia.ru/goods/septet986719.html
http://narcologia.ru/goods/freshman690356.html
http://narcologia.ru/goods/displease515531.html
【希少】TENDERLOIN × HTC × PORTER スタッズ ベルト
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