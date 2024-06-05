【美品】ルイヴィトン　エピ　レザー　アジェンダ　ジェオット　ラウンドファスナー

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商品詳細
○アイテムLOUISVUITTONルイヴィトン LVエピ レザー 黒 ブラック ノワールアジェンダ ジェオット オーガナイザー長財布パスポートケース トラベルケース 手帳ケースラウンドファスナー カードケースゴールド金具 ロゴ刻印 型番 M63872シリアル MI0091付属品 なし 本体のみの配送となります✨○状態状態につきましては、お写真にてご判断下さいませ。目立つような傷や汚れなく、美品と言って差し支えない品質です。○サイズ:タテ18.5cmヨコ11cmマチ2cm○購入場所ブランドオークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品買取時鑑定査定済の商品です。○配送簡易包装にて、通常はご注文頂きましてから24時間以内に発送しております。稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪
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