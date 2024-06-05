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【美品】ルイヴィトン　エピ　レザー　アジェンダ　ジェオット　ラウンドファスナー
商品番号 P64549996264
商品名

【美品】ルイヴィトン　エピ　レザー　アジェンダ　ジェオット　ラウンドファスナー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムLOUISVUITTONルイヴィトン　LVエピ　レザー　黒　ブラック　ノワールアジェンダ　ジェオット　オーガナイザー長財布パスポートケース　トラベルケース　手帳ケースラウンドファスナー　カードケースゴールド金具　ロゴ刻印　型番　M63872シリアル　MI0091付属品　なし　本体のみの配送となります✨○状態状態につきましては、お写真にてご判断下さいませ。目立つような傷や汚れなく、美品と言って差し支えない品質です。○サイズ:タテ18.5cmヨコ11cmマチ2cm○購入場所ブランドオークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品買取時鑑定査定済の商品です。○配送簡易包装にて、通常はご注文頂きましてから24時間以内に発送しております。稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご不明な点ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ♪
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