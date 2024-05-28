【HUKURO】財布　限定色　レッド　最終価格

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商品詳細
【HUKURO】の大きく開く小さな財布です。新品で購入しましたが、2日しか使ってません。私には大きいなと感じました。もちろん傷や使用感はありませんよ。■素材本体：牛革（オイルレザー）/栃木レザー、内装：綿■カラーレッド■サイズ（縦×横×厚み）10cm×12cm(引き手含まず)×2.3cm●お札・レシート用スペース:(奥)8cm×22cm(手前)8cm×17.5cm、マチ最大3cm●コイン・カード用スペース:7cm×10cm、マチ最大5.5cm本体のみの出品です！値下げはできません。プロフィール読んで下さい。カラー...レッド素材...本革財布形...二つ折り
http://narcologia.ru/goods/scissoring65896.html
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