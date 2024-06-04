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美麗.ロゴ【Christian Dior】ブランドネクタイディオール cd299
商品番号 F52519223682
商品名

美麗.ロゴ【Christian Dior】ブランドネクタイディオール cd299
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご訪問ありがとうございます。#ネクタイ販売マン　←タップ毎年パリコレを発表、日本でショーを行った初の欧州ブランドとしても知られる最高級ブランド。剣先約8.2cm※あくまでiPhoneでの撮影ですので実物とは誤差がある場合もありますのでご容赦ください。柄・デザイン···ドット柄ロゴ入りカラー···レッド色系スーツはネクタイで決まります。仕事や飲み会など、１ランク上のネクタイで人目を惹いていきましょう(^-^)【感謝のセット値引き】①２本セットで500円②３本セットで700円　値引きします！③４本セットで1000円５本以上でも、さらにもっと値引きします♪絞って検索出来る便利なタグ付き↓#ネクタイ販売マン#ネクタイ大好き#ネクタイ屋#クリスチャンディオール#ChristianDior#Dior#ファッション#ブランド　#ハイブランド　#高級ブランド#おすすめ　#入学式　#入社式　#スーツ　#シャツ#ビジネス　#結婚式　#二次会　#パーティー#フォーマル#65__________________________________________他にも、グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい__________________________________________※プロフィール一読お願いしますセット希望無ければ、即購入可能です
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