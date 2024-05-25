バーバリー　グラフィティ　長財布　ラウンドジップ

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商品詳細
数年前に新品で購入した品になります。メーカー：バーバリー（BURBERRY）カラー：イエロー素材：コーティングキャンバスサイズ：約H10.5×W19×D2cm中古品の為、キズやスレ・薄ヨゴレや角スレ等の使用感が見受けられます。値下げ、その他ご質問はコメント下さい。
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