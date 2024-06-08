トラッカーウォレット 180 3層　ホーウィン社　クロムエクセル　タロンジッパー

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【トラッカーウォレット】素材:ホーウィン社 クロムエクセル/ブラック 42タロンジッパー/ブラック 真鍮製ジャンパーホックサイズ:縦約95mm×横約180mm×厚み約27mm1905年創業のアメリカHORWEEN(ホーウィン)社によるヘビーオイルドレザーです。一般的なオイルドレザーよりさらに多量のオイルを浸透させることで得られるくったりした柔らかさと重量感が特徴です。コンビ鞣しのため、革自体の経年変化はそれほどありませんが、使い込むほどにうっすら下地の色が透けてきたり、深い傷がついた場合、そこから下地の色が見えたりするなど、茶芯レザー特有の経年変化を楽しんでいただけます。外装に約2.4mm、内装に約1.8mmの厚みのある革を使用しているので耐久性もあり、長年使っていただけると思います。 小銭入れと札入れの間のポケットを広く取っているのでカード4枚程度は入ります。小銭入れには42タロンジッパー復刻版を使用しています。最もスタンダードな3層構造ですが、スタンダードだからこそフラップの長さ、ホックの位置等の全体のバランスを何度も試作を重ね、こだわりの詰まったデザインになっております。縫製も黒糸なので目立ちませんが、ガタつきのない一定のステッチで仕上げています。【レバーナスカンストラップ】素材:ホーウィン社 クロムエクセル/ブラック真鍮製レバーナスカン 幅約20mm金具を含む長さ約155mmストラップはサービスでお付けしております。ストラップ不用の場合でも値下げは致しませんのでご了承下さい。一点一点手作業で裁断、縫製、コバの処理等を行なっていますので制作行程における細かい傷や汚れなとがある場合がございます。また、天然皮革のため、製品部位ごとで多少のシワや傷、色ムラなどがあります。レザーならではの味と捉えて頂けるとありがたいです。お使いのPC、スマホの画面環境により画像の色と実際の色が多少違って見える場合があります。#Nleather#ホーウィン社#クロムエクセル#レザークラフト#ハンドメイド#レザー#手縫い#革#本革#トラッカーウォレット#ロングウォレット#タロンジッパー#タロンジップ#42TALON