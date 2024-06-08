ニューエラ　New Era グラップラー刃牙　範馬勇次郎キャップ

NewEraとグラップラー刃牙のコラボキャップです範馬勇次郎モデルとなりますサイズは75/8で60.6cmとなります着用は2度のみなので汗染み等は見当たりません。が、ツバがほんの少し曲がっております。ご理解頂ける方のみご検討くださいませお値下不可。グラップラー刃牙NewEraニューエラキャップ刃牙範馬勇次郎ニューエラグラップラー刃牙グラップラー刃牙コラボコラボキャップ



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