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【希少】【Daniel】ダニエル ハンドメイド ストライプ 総柄 ネクタイ
商品番号 T84768014476
商品名

【希少】【Daniel】ダニエル ハンドメイド ストライプ 総柄 ネクタイ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ダニエルのハンドメイドネクタイになります。【状態】こちらの商品状態は「A」になります。SS新品・未使用S中古品、新品・未使用A中古品、目立つ汚れ等はなく状態良好なもの。B中古品、汚れはあるが問題なく使用出来るもの。C中古品、全体的に状態が悪いものDジャンク品【フォロー割】5000円以下200円5000円以上300円10000円以上500円※フォロー頂き、コメントに「フォロー割希望」と入力ください。【梱包】商品の性能に傷がつかない最低限の梱包としておりますので、ご了承くださいませ。その他不明点などございましたら、お気軽にコメントください^^その他にもオシャレな服雑貨、ネクタイを出品しております。お求めやすい価格に設定しておりますので、ご覧下さい。スーツ革靴ビジネスワイシャツ結婚式古着シルクコットンイタリア絹綿カラー···ブラウン
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