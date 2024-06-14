MB エムビー ハイエンドレザーメッシュベルト ブラック Sサイズ ...

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商品詳細
◆サイズ:Sサイズ 幅：2.8cm 全長：115cm（ピン先～剣先）◆カラー:ブラック◆素材：帯／牛革 金具／ダイキャスト(亜鉛合金) ◆メッキ：ニッケルシルバーイメージと少し異なりましたので出品します。未使用品です。最後の写真の通り、先端部分の保護ビニールも出荷時のままです。素材···本革カラー···ブラック
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