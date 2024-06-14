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MB エムビー　ハイエンドレザーメッシュベルト　ブラック　Sサイズ
商品番号 D46160744343
商品名

MB エムビー　ハイエンドレザーメッシュベルト　ブラック　Sサイズ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 7,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆サイズ:Sサイズ　　幅：2.8cm　　全長：115cm（ピン先～剣先）◆カラー:ブラック◆素材：帯／牛革　　　金具／ダイキャスト(亜鉛合金)　　◆メッキ：ニッケルシルバーイメージと少し異なりましたので出品します。未使用品です。最後の写真の通り、先端部分の保護ビニールも出荷時のままです。素材···本革カラー···ブラック
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