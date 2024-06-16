[新品]OAMC 折り財布 カードケース セット jil sander 白

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商品詳細
OAMCの折り財布とカードケースのセットです！新品未使用品、専用袋付き。正規店購入。色はwhite、サイズ財布:横10.5cm×縦9cm程度(折っている状態)カードケース:横10cm×縦6.7cm程度どちらも牛革100%元supremeのデザイナー、ルークメイヤーのブランドです！格安出品なので、この機会に是非ご検討下さい！！素人保管にご理解ある方のみご購入お願い致します。また確実に正規品の為、その類の質問はご遠慮下さい。※値下げ不可、即購入オーケーです！！ronhermanrhcロンハーマンdoverジルサンダーシュプリームmaisonmargielasupremestussyapeunitedarrowsunion白beigeベージュgrayグレー
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