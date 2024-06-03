NEWERA × KITHベースボールキャップ

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2年ほど前にKITH東京にて購入したNEWERAのベースボールキャップになります。一目惚れして購入したのですが、思いの外自身のファッションと合わなかった為、出品することにいたしました。着用回数は1度だけです。質問等あれば、お気軽にお申し付けください。あくまでも中古品であるということを理解していただける方のみ、購入の程宜しくお願い致します。