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NEWERA × KITHベースボールキャップ
商品番号 A26921422166
商品名

NEWERA × KITHベースボールキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前にKITH東京にて購入したNEWERAのベースボールキャップになります。一目惚れして購入したのですが、思いの外自身のファッションと合わなかった為、出品することにいたしました。着用回数は1度だけです。質問等あれば、お気軽にお申し付けください。あくまでも中古品であるということを理解していただける方のみ、購入の程宜しくお願い致します。
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