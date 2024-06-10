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ポールスミス　ネクタイ
商品番号 L46582418931
商品名

ポールスミス　ネクタイ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスのネクタイですPS12マルチ(GLU58-47)　出品時　楽天で11,800円もらいものでしたが、使用しませんでしたので出品します。タグ等はありませんが、新品です。よろしくお願いします柄・デザイン···ストライプ
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