美品　HERMES エルメス　ネクタイ　青紺　うさぎ柄

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【ブランド】エルメス 高級ハイブランド色柄 ：ネイビー、ブルー 兎、人参剣先幅：9.2cm全長:157cm生地 ：絹シルク100%状態 ：目立つような傷、スレ、汚れ等なく、コンディション良好です。クリーニング済です。可愛いウサギ柄で女子人気高めのネクタイです。梱包はリサイクルで、匿名簡易包装にさせて頂きます。箱は撮影用の為付きません。四つ折りに畳んで配送になります。当て布に弱アイロンでシワを伸ばすと使いやすいです。更にフォロー頂ければ2個目は500円単品値引き(ネコポス同封出来る物であれば何でも可。コメント下さい。 購入先 大手買取ブランドショップ 真贋鑑定済の古物市場プロフに長期で発送出来ない日があれば記載しておきます。