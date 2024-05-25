ルイヴィトン サンチュール LVイニシャル モノグラムエクリプス ベルト ...

御覧でありがとうございます。即購入OKです。新品未使用です。購入先は外商、海外アウトレット、オライオンショップ等です。サイズ：95CM幅：3.5CM付属品：保存袋、箱どの商品も一点モノになりますので、気に入った商品はお早めにご購入ください。実物の写真です、安心で購入することができます。ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。自宅保管になりますので気になさらない方ご購入よろしくお願い致します。



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