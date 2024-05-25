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South2 West8 OTTO ロゴ刺繍 キャップ S2W8 ネペンテス
商品番号 W26574191342
商品名

South2 West8 OTTO ロゴ刺繍 キャップ S2W8 ネペンテス
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！South2West8サウスツーウエストエイトより定番のキャップ『BaseballCap-S\u0026TEmb.』の出品です。アクリルウールのボディにSouth2West8のアイコンでもあるターゲット＆スカルのエンブレムがフロントに刺繍されたシンプルでクールなデザイン。信頼のスナップバックによるアジャストが可能。オーセンティックなotto製ベースボールキャップをベースにしつつもユニークなカラーリングによって単なるスポーティアイテムとは異なる存在感を発揮したSOUTH2WEST8らしいキャップです。サイズアウトにより出品します。スノボで使用するワックスが若干付着していますが除去は可能と思います。喫煙なしです。値下げ、オファーはすみません。#ネペンテス#NEPENTHES
http://narcologia.ru/goods/voiceless160759.html
http://narcologia.ru/goods/peroration791115.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate901448.html

South2 West8 OTTO ロゴ刺繍 キャップ S2W8 ネペンテス
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