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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！South2West8サウスツーウエストエイトより定番のキャップ『BaseballCap-S\u0026TEmb.』の出品です。アクリルウールのボディにSouth2West8のアイコンでもあるターゲット＆スカルのエンブレムがフロントに刺繍されたシンプルでクールなデザイン。信頼のスナップバックによるアジャストが可能。オーセンティックなotto製ベースボールキャップをベースにしつつもユニークなカラーリングによって単なるスポーティアイテムとは異なる存在感を発揮したSOUTH2WEST8らしいキャップです。サイズアウトにより出品します。スノボで使用するワックスが若干付着していますが除去は可能と思います。喫煙なしです。値下げ、オファーはすみません。#ネペンテス#NEPENTHES
http://narcologia.ru/goods/voiceless160759.html
http://narcologia.ru/goods/peroration791115.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate901448.html
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South2 West8 OTTO ロゴ刺繍 キャップ S2W8 ネペンテス - キャップ
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Trucker Cap - S2W8 Tenkara Emb. – NEPENTHES ONLINE STORE
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