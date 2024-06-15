【新品】 デトロイトタイガース 9FIFTY NewEra ニューエラ キャップ

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★海外の正規代理店で購入した確実な正規品です。●商品説明NewEraのMLBデトロイトタイガース9FIFTYキャップです。軽量のポリ織物生地で作られており、快適さが持続します。6パネル構造で、通気性のあるアイレットとフラットバイザーがクラシックです。調節可能なバックストラップが付いており、フロントとサイドにデトロイトタイガースのチームブランド刺繍が施されています。日本では中々見かけない商品ですので、いかがでしょうか？●サイズ S/M●その他 ■その他・偽物と公的に証明された場合は、全額返金いたします。・新品状態で未開封ですが、過度にコンディション気にされる方のご購入はお控えください。