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【新品】 デトロイトタイガース 9FIFTY NewEra ニューエラ キャップ
商品番号 R40367803122
商品名

【新品】 デトロイトタイガース 9FIFTY NewEra ニューエラ キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★海外の正規代理店で購入した確実な正規品です。●商品説明NewEraのMLBデトロイトタイガース9FIFTYキャップです。軽量のポリ織物生地で作られており、快適さが持続します。6パネル構造で、通気性のあるアイレットとフラットバイザーがクラシックです。調節可能なバックストラップが付いており、フロントとサイドにデトロイトタイガースのチームブランド刺繍が施されています。日本では中々見かけない商品ですので、いかがでしょうか？●サイズ　S/M●その他　■その他・偽物と公的に証明された場合は、全額返金いたします。・新品状態で未開封ですが、過度にコンディション気にされる方のご購入はお控えください。
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