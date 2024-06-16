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geek box tシャツ
商品番号 T98126198037
商品名

geek box tシャツ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

すぐ発送できますGEEKBOX®xCOINPARKINGDELIVERYCAPSULECOLLECTIONTHETHERAMPAGEfromEXILETRIBEの長谷川慎と後藤拓磨によるCL発のファッション番組「GEEKBOX®」から誕生したブランドGEEKBOX®と、長谷川慎、後藤拓磨と親交の深いアーティストCOINPARKINGDELIVERYによるコラボレーションアイテム。
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