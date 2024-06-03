【美品】 THE TREAT DRESSING 蝶ネクタイ　黒

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商品詳細
THETREATDRESSINGの蝶ネクタイです。光沢のある黒色で結婚式の一日のみ使用しました。新品で購入しています。お値下げ等ご相談がありましたら遠慮なくコメントください。※ セット売り値下げ対応します。 詳しくはご相談ください。
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