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【美品】 THE TREAT DRESSING 蝶ネクタイ　黒
商品番号 S88627205566
商品名

【美品】 THE TREAT DRESSING 蝶ネクタイ　黒
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THETREATDRESSINGの蝶ネクタイです。光沢のある黒色で結婚式の一日のみ使用しました。新品で購入しています。お値下げ等ご相談がありましたら遠慮なくコメントください。※　セット売り値下げ対応します。　　詳しくはご相談ください。
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