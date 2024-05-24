希少モデル‼︎【ヒマラヤクロコ】クロコダイルレザー　長財布　メンズ　レディース

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商品詳細
以前に、エキゾチックレザー専門店にて購入しましたヒマラヤクロコ(ヘンローン社製)の長財布でございます。人気のエルメス・ドゴンタイプですので、この機会にいかがでしょうか。【サイズ】20cm✖️12cm【材質】ヒマラヤクロコダイル【カラー】アイボリー【仕様】ドゴンタイプ【付属品】なし【コンディション】中古A
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