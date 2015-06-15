MONTREUXTorlamJ62#3OrangeFenderUSAJAZZBASS互換のピックガードです。中古品になります。ただし100%の互換を保証するものではありません。穴の開け直しが必要になる場合もありますのであらかじめご了承ください。渡しは90年代のAmericanVintageシリーズに装着していましたが、加工なしで装着できました。縁の白黒白の部分に茶色の着色をしています。真っ白よりビンテージ感を出しています。表面は小傷はありますが、綺麗な状態だと思います。返品、返金はお受け致しかねますのであらかじめご了承ください。最後の写真は装着イメージです。ベース本体は付属しません。



Montreux 《モントルー》 Torlam J62 #3 (Orange) [商品番号 : 19172] ピックガード - CENTRALMUSIC〔セントラルミュージック〕愛媛・松山 エレキギター/ベース/アコースティックギター/ヴィンテージ



MONTREUX Torlam J62 #3 Orange ピックガード - ベース



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Torlam J62 #3 (Orange) [19172]



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Montreux Torlam P62 #2 (Swirl) Time Machine Collection No.19165 ピックガード



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MONTREUX Torlam J62 #3 Orange ピックガード - ベース



商品詳細｜モントルー



Montreux Torlam J62 #3 (Orange) Time Machine Collection No.19172 ピックガード



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