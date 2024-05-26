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［希少・大容量］ボッテガヴェネタ　イントレチャート　ラウンドジップ　ブラック
商品番号 W75323979033
商品名

［希少・大容量］ボッテガヴェネタ　イントレチャート　ラウンドジップ　ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ　BOTTEGAVENETAラウンドファスナー　ラウンドジップ　イントレチャート　ブラック　長財布大手リサイクルショップにて購入いたしました。中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。○サイズタテ19cmヨコ11.5cm幅3cm平置き実寸多少の誤差はご了承ください。カード入れ16個小銭入れ1個札入れ2個○状態目立った傷や汚れ型崩れ等もなくまだまだ気持ちよくご利用いただけるかと思います。○カラーブラック○素材レザー○付属品本体のみ発送になります。○配送簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。他媒体での出品も行っておりますので出品を予告なしで取り下げる可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。11番
http://narcologia.ru/goods/conception191757.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement56199.html
http://narcologia.ru/goods/stage970397.html
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