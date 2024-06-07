DIESEL Tシャツ T-Boggy-Megoval-D Lサイズ

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DIESELビッグシルエットTシャツT-Boggy-Megoval-DLサイズ定価¥20,900プレゼントで頂きましたが、趣味に合わないため着ることがなく出品することに致しました。撮影のため1度取りだしただけですので新品未使用品になります。当方タバコを吸わず、ペットも飼っておりません。質問、交渉などお気軽にお問い合わせ下さい。