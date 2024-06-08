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【最終大幅値下げ】エレファントカシマシ Tシャツ＆トートバッグ 2009
商品番号 B26679554523
商品名

【最終大幅値下げ】エレファントカシマシ Tシャツ＆トートバッグ 2009
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2009年桜の花舞い上がる武道館グッズのTシャツとトートバッグです。試着のみで、大切に保管していました。トートバッグも未使用で綺麗な状態だと思います。（※個人の長期保管品である点をご理解いただいた上、状態は画像にて確認・検討願います）出品前にホームクリーニング済ですフリマ関係でほとんど見かけないセットだと思いますのでお探しの方がいらっしゃいましたら是非！#エレファントカシマシ#エレカシ#宮本浩次#Tシャツ#トートバッグ
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