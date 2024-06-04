BUCO HORSEHIDE BUTTOCK CURVE BELT 32

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【商品情報】・カラー:ブラック系・サイズ:32装着した際に自然にフィットするよう、あらかじめカーブを付けて裁断されたベルトになる。馬の臀部の革であるバトックは独特の艶感があり、その上伸びにくい。・レザー：ホースハイドバトック／タンニン鞣し、ピグメントフィニッシュ・バックル：スチール製バックル多少使用しているのでレザー特有の使用感、キズ、スレ、シワなどはございます。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。