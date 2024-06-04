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BUCO HORSEHIDE BUTTOCK CURVE BELT 32
商品番号 G17492037888
商品名

BUCO HORSEHIDE BUTTOCK CURVE BELT 32
ブランド名 ザリアルマッコイズ
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】・カラー:ブラック系・サイズ:32装着した際に自然にフィットするよう、あらかじめカーブを付けて裁断されたベルトになる。馬の臀部の革であるバトックは独特の艶感があり、その上伸びにくい。・レザー：ホースハイドバトック／タンニン鞣し、ピグメントフィニッシュ・バックル：スチール製バックル多少使用しているのでレザー特有の使用感、キズ、スレ、シワなどはございます。中古商材にご不安な方、完璧な商品状態をお求めの方はお控え下さい。
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