ふりそで sr psa9

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商品詳細
入手後すぐにスリーブに入れ暗所にて保管しておりますがケースに初期傷がある場合がございます。カードの状態はpsaの評価通りとさせていただきます。トラブル防止の為、必ず画像にて状態確認お願いします。種別···シングルカードレアリティ···SR鑑定状況···PSA9
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit717386.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring577596.html
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