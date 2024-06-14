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ふりそで sr psa9
商品番号 X76041214167
商品名

ふりそで sr psa9
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,723 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手後すぐにスリーブに入れ暗所にて保管しておりますがケースに初期傷がある場合がございます。カードの状態はpsaの評価通りとさせていただきます。トラブル防止の為、必ず画像にて状態確認お願いします。種別···シングルカードレアリティ···SR鑑定状況···PSA9
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit717386.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring577596.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney735849.html
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