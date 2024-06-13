最終値下げ　薄い財布　長財布　最小　RONEO ロネオ

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商品詳細
長財布で最も小さいと言われているVintageRevivalProductions（ヴィンテージリバイバルプロダクションズ）のRONEOになります。新宿モノバの限定色であるグレーです！是非！
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