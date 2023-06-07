ViN - Long wallet（Black）

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ソコノワのショップにて27,500円で購入しました。革の質感や、作りは素晴らしいんですが、自分には長財布はあまり出番がなく勿体無いので使用していただける方にお譲り致します。ViN（ヴィン）の”Longwallet（ロングウォレット）”。紙幣・カード2ヶ所・コインポケット・レシートポケットがありながらも、デザインと機能をできるだけシンプルした、“Simplysmallgoods”シンプルでカジュアルな、財布を中心にしたシリーズ。イタリアのバケッタレザーの硬いような柔らかいような質感は手に気持ちよく馴染みます。何時でも何処でも。男性でも女性でも。自分にも贈りものにも。カラー···ブラック素材···本革