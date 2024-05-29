Supreme ロゴ 豹柄 ツバ ツートン ジェット キャップ USA製

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\u003e\u003e\u003eサイズ\u003c\u003c\u003cメンズレディース共にお使いいただけるユニセックスです。\u003e\u003e\u003e状態\u003c\u003c\u003c古着らしさ。使用感・ヤケ古着に慣れている方でありましたら極端に悪いコンディションでは無いかと思います。\u003e\u003e\u003e説明\u003c\u003c\u003cmadeinUSAシュプリームロゴツバヒョウ柄レオパードアニマル柄ブラックスミクロ墨黒ジェットキャップになります。\u003e\u003e\u003e注意点\u003c\u003c\u003c※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。※ユーズドの為神経質な方はご遠慮ください