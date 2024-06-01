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ルイヴィトン Tシャツ XSサイズ
商品番号 C65395362915
商品名

ルイヴィトン Tシャツ XSサイズ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,145 円
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商品詳細

ルイヴィトンTシャツ15年以上前六本木ヒルズのルイヴィトンで3〜4万円で購入。サイズ:平置き　XS着丈　　　約60cm身幅　　　約47cm袖丈　　　約19cm素人採寸ですので、若干の誤差はご理解下さい。素材:コットン　100%色:オフホワイト状態:余り着て無いので綺麗な状態です。長期間仕舞ってたのでシワがありますが、アイロンをかければ問題ありません。梱包:簡易梱包で発送させて頂きます。ご了承下さい。⚠️中古品である事をご理解の上ご購入下さい。
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