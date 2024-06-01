ルイヴィトン Tシャツ XSサイズ

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商品詳細
ルイヴィトンTシャツ15年以上前六本木ヒルズのルイヴィトンで3〜4万円で購入。サイズ:平置き XS着丈 約60cm身幅 約47cm袖丈 約19cm素人採寸ですので、若干の誤差はご理解下さい。素材:コットン 100%色:オフホワイト状態:余り着て無いので綺麗な状態です。長期間仕舞ってたのでシワがありますが、アイロンをかければ問題ありません。梱包:簡易梱包で発送させて頂きます。ご了承下さい。⚠️中古品である事をご理解の上ご購入下さい。
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