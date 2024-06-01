70s usa HARVEY WALLBANGER champion

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1970’s Champion 1970’s Champion

着丈70身幅53肩幅50袖丈20柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋