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aloha army ALOHA SCRIPT コーデュロイ キャップ ブラウン
商品番号 K96779317195
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aloha army ALOHA SCRIPT コーデュロイ キャップ ブラウン
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特別価格 税込 3,626 円
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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます。商品説明alohaarmyALOHASCRIPTCORDスナップバックキャップブラウンになります。数量1個当方が正規ディーラーより買いつけた正真正銘の正規品で御座います。コーデュロイベースとなり、フロントにはお馴染みのalohaSCRIPT、ツバ裏はハワイ諸島、サイドにはハワイアンフラッグ、バックにはalohaarmyロゴの刺繍が入り、スナップバックの隅にハワイアンフラッグタグもついた豪華仕様でオススメの一品です。サイズ：フリーサイズ(スナップバック)素材：100%COTTON原産国：MADEINBANGLADESH※新品未使用品ですが海外製品の為、スレ・キズ・ほつれ等ある場合が御座いますので神経質すぎる方や細かい事を気にされる方はご遠慮下さい。※撮影・ディスプレイ等の関係上、実際と多少色など異なる場合もございますのでご了承下さい。AlohaArmy[アロハアーミー]はいくつかあるIN4MATIONの姉妹ブランドの1つです。日本国内にあまり流通されていませんのでオススメです。☆全商品検索:#AGstoreALL•発送方法らくらくメルカリ便(宅急便)#hawaii#ハワイ#JDM#USDM#stance#HDM#ALOHA#アロハ#帽子#スナップバック#ローカルブランド#in4mation#in4m#キャップ#カジュアル#ストリートコーデ#スニーカーコーデ#キャップコーデ#バイク#sk8#スケートボード#サーファー#サーフィン#surf#スノーボード#スノボ#ユニセックス
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