CITIZENS ARREST vintage Tシャツ ハードコア

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値下げしました。CITIZENSARRESTのビンテージTシャツになります。使用感ヨレ多少のシミ、フロントに極小のピンホール等有りますが、大きな汚れやダメージは有りません。（画像参照）（素人検品ですので見落としがあるかもしれません)着丈64肩幅49身幅52（素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい）こちらの商品は中古品（古着）の為、極度に状態にこだわる方や、神経質な方はご購入をお控え下さい。AGNOSTICFRONTMURPHY'SLAWWARZONEMETALLICASLAYEREXODUSANTHRAXKREATORSODOMDESTRUCTIONVIOLENCESEPULTURAACCUSEDSEPTICDEATHD.R.IC.O.CCONCRETESOXUNSEENTERRORNAPALMDEATHTERRORIZERGRINDCOREPUSHEADZORLACSKULLSKATESGISMGHOULGASTUNKEXECUTEZOUOMOBSHARDCORETHRASHCRUSTメタリカスレイヤーエクソダススラッシュメタルハードコアクラストグラインドコアクロスオーバー