米津玄師 LOSER Tシャツ【M】

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商品詳細
米津玄師LOSERTシャツ2016年 はうるツアーグッズ寸法:Mサイズ着丈/71cm身幅/53㎝ 袖丈/26㎝ライブの時に一度着用しその後保管しておりました。ややゆったりめの作りでルーズな感じで着れます。何か気になることがありましたら遠慮なくコメントください。カラー···ブラック
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