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米津玄師 LOSER Tシャツ【M】
商品番号 Q70309030790
商品名

米津玄師 LOSER Tシャツ【M】
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,399 円
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商品詳細

米津玄師LOSERTシャツ2016年　はうるツアーグッズ寸法:Mサイズ着丈/71cm身幅/53㎝　　袖丈/26㎝ライブの時に一度着用しその後保管しておりました。ややゆったりめの作りでルーズな感じで着れます。何か気になることがありましたら遠慮なくコメントください。カラー···ブラック
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