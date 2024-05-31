WILD SWANS パーム シェルコードバン メンズ 折りたたみ財布

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商品詳細
WILDSWANSのパームシェルコードバンメンズ折りたたみ財布です。色はネイビーです。1週間しか使っておりませんので全体的に状態は良好ですが、鍵があたっていたのか裏面に若干のくぼみがみられます。(写真2枚目参照)使用する分にはさほど目立ちませんが神経質な方はお控えください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入お願いいたします。 #WILDSWANS#ワイルドスワンズ#財布#メンズ財布#折りたたみ財布#メンズ折りたたみ財布#レザーウォレット#メンズレザーウォレット#ミニウォレット#メンズミニウォレット#革財布#メンズ革財布
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ワイルドスワンズ パーム シェルコードバン | labiela.com
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WILD SWANS（ワイルドスワンズ）Palm（パーム）コンパクトウォレット/#4
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WILDSWANS パームV2 シェルコードバン グリーン | labiela.com
別注 ワイルドスワンズ パームV2 シェルコードバン フルグレイン ...
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