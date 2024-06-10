CORBO コルボ ブライドルレザー 二つ折り札入れ 日本製

日本ブランドで絶対的な存在のCORBブライドルレザー二つ折り札入れです。色はブラウンです。日本製で35000円ほとで購入しました。こちらは小銭入れがついていない札入れとなり、札入れ箇所は2箇所あるので分けて使えます。カードポケットは8箇所と写真6,7枚目の通り、横入れできる2箇所の系10箇所もあり便利です。状態はブライドルレザー特有の細かい傷はありますが、特に問題なく利用できる状態です。財布形...二つ折りカラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革



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