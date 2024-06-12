Toccata ツギハギ ロンドンコーン ベルト

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商品詳細
ToccataツギハギLONDONCORNSTUDSベルト皮:ツキハギサイズ:L幅約5cm全長（金具含め）約104cmベルト穴の位置:約86cm〜97.5cmの間。穴の位置は写真でご確認ください。金具、レザー部分に傷ありますが、まだ状態はきれいな方だと思います。自宅保管品ですので神経質な方はご購入をご遠慮ください。＊購入の意思が無いのにいいね！を付けるのはやめてください値下げ不可。toccataLONDONCORNSTUDSベルトトッカータロンドンコーンベルトpunkベルトtakacholondonタカチョーロンドンパンクハードコアKyraBountyhunterバウンティーハンターフウドブレインfuudobrainS.D.SSOCIETICDEATHSLAUGHTERエスディーエス難波章浩SlangSexPistolsセックス・ピストルズ鋲ベルトスタッズベルトヘルベントHELLBENT
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