【コインケースセパレートウォレット】イタリアンレザー使用　日本製

【墨黒の渋く味わい深い財布】コインケース独立型の二つ折り財布です！■素材牛ショルダー革(イタリア産)表裏共に全てイタリアから輸入のタンニン鞣し＋染料仕上げの牛ショルダー革使用。■サイズ縦95mm×横105mm×厚さ20mm■定価 18480円■特徴・シンプルな折り財布で、コインケースが取り外し可能（8.9枚目写真）になっています。装着したままでも使用可能。またコインケースを取り外して、別々でのご利用も可能です。・コインケースを取り外すと、本体にはカードスペースが現れます（3.5枚目写真）。・ランポファスナー使用。■ランポファスナーとは1887年創業のイタリアを代表するファスナーメーカー。Lampoの特長は他のファスナーにはない美しいメッキ加工と豊富なカラーバリエーション。シャネル、ランバン、サンローランなどの数多くのラグジュアリーブランドで使用されており「世界一美しいファスナー」とも呼ばれている。



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