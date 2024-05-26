PRADA プラダ　三角ロゴ　ストライプ Tシャツ　半袖　メンズ　青　赤

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《ブランド》PRADAプラダ《デザイン》三角ロゴ Tシャツ 半袖 メンズ ストライプ近年モデル 《サイズ》L肩幅48.5身幅52着丈64袖丈22cm《カラー》ブルー レッド ホワイト 青 赤 白《管理番号》230601《状態》こちらの商品は【AB】ランクです【S】《新品、未使用品》一度も使用されていない商品【A】《美品》使用回数も少なくダメージが気にならない、全体的にキレイな商品【AB】《良品》気にならない程度の小さな傷がある、目立つ汚れ等ない商品【B】《並品》使用に伴う細かい傷やダメージはあるが、使用に影響がない商品【C】《傷ダメージあり》汚れやダメージあり、使用感のある商品【JUNK】ジャンク品使用が困難で修復が必要な商品《》他の商品にもご興味お持ちくださいましたら、ぜひご検索もしくはショップの方にご来店ください(*´∀`)→→→→→→→→→→→→#ayarishop《》上記の後にスペースを１つ空けて、ブランド名やアイテム名を入力いただければ、お探しの商品が検索可能です！《》都内ヴィンテージセレクトショップ、リユース店舗またはECサイト購入・鑑定済みの正規商品になります《》全品送料無料になります！《》匿名配送のらくらくメルカリ便が主なので、住所等知られず安心してご購入いただけます！《》フォロー割として、フォローいただけましたら、価格に応じて値下げさせていただきます(^^)《》ショップ内の商品2点以上まとめてお買い上げの方には更にお値下げさせていただきますので、コメントください(^^)《》こちらの商品として同じブランドの様々なアイテム、新品からヴィンテージアイテムまで幅広く取り扱っています！全て一点のみの一点ものですので、早いもの勝ちになります(^^)ご来店お待ちしております(^^)カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプネック···Uネック